В Молдавии в День Победы будут штрафовать за георгиевскую ленту

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы за ношение Георгиевской ленты жителям республики грозит штраф. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, МВД Молдавии готовит все необходимые регламенты. Позднее будет объявлено, как именно будет проходить наложение штрафа на тех, кто нарушит закон. Он еще раз напомнил, что все символы Дня Победы России запрещены на территории Молдавии их использование будет наказываться.

«Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году», - заявил Речан.

Ранее Конституционный суд страны постановил, что запрет на ношение Георгиевской ленты, а также символов «V» и «Z» был введен в соответствии с законом. При этом наказывать за их использование можно только, если их используют в качестве оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений.