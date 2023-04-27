Додик призвал Боснию и Герцеговину присоединиться к инициативе "Открытые Балканы"

"Я, конечно же, настаиваю на том, что Боснии и Герцеговине необходимо вступить в эту инициативу ["Открытые Балканы"]. Это было бы хорошо, потому что мы бы смогли решить часть открытых вопросов, и один из ключевых вопросов - свободное передвижение рабочей силы", - заявил Додик в четверг, выступая на открытии бизнес-форума.