Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик призвал Боснию и Герцеговину присоединиться к инициативе "Открытые Балканы".
"Я, конечно же, настаиваю на том, что Боснии и Герцеговине необходимо вступить в эту инициативу ["Открытые Балканы"]. Это было бы хорошо, потому что мы бы смогли решить часть открытых вопросов, и один из ключевых вопросов - свободное передвижение рабочей силы", - заявил Додик в четверг, выступая на открытии бизнес-форума.
Он отметил, что ожидаются все более серьезные экономические проблемы, поскольку "мир меняется", становится многополярным, и такие инициативы, как "Открытые Балканы", обеспечивающие свободное передвижение рабочей силы, товаров и услуг, помогают развитию экономики. Додик подчеркнул, что поддержал эту инициативу, еще будучи членом Президиума БиГ, и причин не присоединяться к ней, не считая политических, нет.
В октябре 2019 года лидеры Албании, Северной Македонии и Сербии приняли Декларацию об общем экономическом пространстве ("Открытые Балканы"), которая подразумевает свободное движение товаров, капитала, услуг и людей в регионе.