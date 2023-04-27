В Молдавии в День Победы будут штрафовать за георгиевскую ленту

МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 Мая в прошлом году. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано, — заявил Речан журналистам.