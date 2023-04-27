СМИ: разведка США могла следить за коммуникацией Минобороны ФРГ

Американская разведка могла отслеживать коммуникацию представителей Минобороны ФРГ. Как сообщает ТАСС, об этом заявили немецкий журнал Die Zeit и портал Tagesschau со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

Речь идет о закрытой встрече представителей немецкого оборонного ведомства и военных кругов Китая, которая прошла 20 февраля. Согласно одному из отчетов, разведке удалось узнать о некоторых обстоятельствах контакта. В частности, указывается, что Германия отказывается от более глубокой кооперации с Китаем до тех пор, пока Пекин не будет действовать более прозрачно.

На данных стоит пометка «совершенно секретно». В качестве метода получения информации указана «разведка средствами связи» — это может быть перехват переписки в сети или взлом систем.

«Абсурд в том, что германская сторона сама официально проинформировала посольство США о том, что проводила такую встречу», — подчеркивают СМИ.