$81.63+0.0890.14+0.11

СМИ: разведка США могла следить за коммуникацией Минобороны ФРГ

Американская разведка могла отслеживать коммуникацию представителей Минобороны ФРГ. Как сообщает ТАСС, об этом заявили немецкий журнал Die Zeit и портал Tagesschau со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

СМИ: разведка США могла следить за коммуникацией Минобороны ФРГ
© globallookpress.com

Речь идет о закрытой встрече представителей немецкого оборонного ведомства и военных кругов Китая, которая прошла 20 февраля. Согласно одному из отчетов, разведке удалось узнать о некоторых обстоятельствах контакта. В частности, указывается, что Германия отказывается от более глубокой кооперации с Китаем до тех пор, пока Пекин не будет действовать более прозрачно.

На данных стоит пометка «совершенно секретно». В качестве метода получения информации указана «разведка средствами связи» — это может быть перехват переписки в сети или взлом систем.

«Абсурд в том, что германская сторона сама официально проинформировала посольство США о том, что проводила такую встречу», — подчеркивают СМИ.

Саму правдивость выдержек могла бы подтвердить лишь американская сторона, однако в Вашингтоне не ответили на запрос журналистов. Правительство ФРГ также не отреагировало на происшествие.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий