The Guardian: прямые предки короля Карла III были рабовладельцами

Прямые предки короля Карла III покупали и эксплуатировали рабов на табачных плантациях в Вирджинии. Об этом сообщает The Guardian. Согласно архивным документам, оказавшимся в распоряжении журналистов издания, в 1686 году прямой предок Карла III купил не менее двух сотен рабов у Королевской африканской компании.

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В одном из документов капитану корабля предписывается доставить африканских рабов Эдварду Портеусу, владельцу табачной плантации в Вирджинии. Сын Портеуса, Роберт, унаследовал поместье своего отца, прежде чем переехать с семьей в Англию в 1720 году. Позже его родственница, Фрэнсис Смит, вышла замуж за аристократа Клода Боуз-Лайона. Их внучкой была Элизабет Боуз-Лайон, покойная королева-мать.

Документы, подтверждающие связь Карла III с рабовладельцами, были найдены исследовательницей Дезире Баптист во время изучения связей между Англиканской церковью и рабовладельцами в Вирджинии.