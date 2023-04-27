В администрации Эрдогана рассказали о его здоровье

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «крайне силен» и будет и дальше управлять государством. Как сообщает ТАСС, об этом сказал глава управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттин Алтун.

Он назвал слухи о проблемах со здоровьем Эрдогана «дезинформацией», с помощью которой в Турции пытаются перевернуть политические реалии.

«Наш президент крайне силен, полон энергии и продолжит управлять страной еще долгое время», — заявил Алтун.

Напомним, что накануне во время интервью Эрдогану резко поплохело. Прямой эфир прервали, а позднее президент заявил, что подхватил желудочный грипп. Политик отметил, что в последнее время у него было много работы, что повлияло на его здоровье.