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В администрации Эрдогана рассказали о его здоровье

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «крайне силен» и будет и дальше управлять государством. Как сообщает ТАСС, об этом сказал глава управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттин Алтун.

Он назвал слухи о проблемах со здоровьем Эрдогана «дезинформацией», с помощью которой в Турции пытаются перевернуть политические реалии.

«Наш президент крайне силен, полон энергии и продолжит управлять страной еще долгое время», — заявил Алтун.

Напомним, что накануне во время интервью Эрдогану резко поплохело. Прямой эфир прервали, а позднее президент заявил, что подхватил желудочный грипп. Политик отметил, что в последнее время у него было много работы, что повлияло на его здоровье.

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Позднее стало известно, что Эрдоган отменил запланированную по турецким городам поездку. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу пожелал турецкому президенту скорейшего выздоровления. 26 апреля глава турецкой Партии перемен Мустафа Сарыгюль заявил, что Эрдоган перенес сердечный приступ.

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