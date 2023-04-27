Востоковед объяснил, чего ждать от возможного неучастия Эрдогана в выборах

Возможное неучастие действующего президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана в предстоящих выборах приведет к разрушению отношений государства с Россией, объяснил востоковед Евгений Сатановский. В беседе с НСН он пояснил, что сейчас отношения стран зависят от тандема президента России Владимира Путина и Эрдогана. В случае, если состояние здоровья не позволит турецкому лидеру участвовать в выборах, Турция окажется под давлением США, считает эксперт.

На сегодняшний день отношения России и Турции в огромной мере зависят от тандема «Путин — Эрдоган», это личностные отношения. Если Эрдоган перестанет быть турецким лидером, все придется выстраивать заново или просто все обрушится постепенно под давлением американцев, — уточнил востоковед.

По словам Сатановского, Турция уже сейчас в открытую поддерживает Украину, поставляя вооружение. Кроме того, Анкара инициировала зерновую сделку, которая оказалась вредной и опасной для России. Эксперт пояснил, что при отказе Эрдогана участвовать в выборах оппозиция получит свободный доступ к власти.

Востоковед уточнил, что на данный момент нет каких-либо точных данных о состоянии турецкого лидера. Он отметил, что здоровье Эрдогана действительно могло пошатнуться в связи с графиком работы, так как президенту приходится трудиться по 15-20 часов в день.