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США заявили о своей неконкурентоспособности в области технологий

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что конкурентоспособность США в области критически важных технологий подорвана. Его слова приводит РИА Новости.

США заявили о своей неконкурентоспособности в области технологий
© Lenta.ru

«США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее», — заявил представитель Белого дома на тематическом мероприятии.

Салливан добавил, что сейчас Вашингтон производит порядка 10 процентов от общемирового объема полупроводников. По его словам, создание самых передовых чипов географически расположено «совсем в другом месте».

«Это создает критические риски для экономики и уязвимости в сфере нацбезопасности», — заключил он.

Ранее США попросили у Южной Кореи поддержки в торговой войне с Китаем. Они призвали Сеул повлиять на крупнейших поставщиков Samsung и Hynix, чтобы те не увеличивали продажи.

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