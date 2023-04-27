Бывший главный инфекционист США заявил об ошибках правительства в борьбе с COVID-19

Бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что правительство в период разгара пандемии COVID-19 совершило ошибки. Такое мнение он выразил в среду в эфире телеканала CNN.

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По его словам, администрация полагала, что США - наиболее подготовленная страна в сфере науки. Быстрая разработка вакцины против коронавируса подтвердила эту точку зрения, но проблемы, по мнению Фаучи, "возникли и в других областях".

"У нас было очень много проблем, - указал инфекционист. - Надеюсь, уроки, извлеченные из действительно строгого анализа того, что пошло не так, помогут нам подготовиться к будущим пандемиям".

Заявление Фаучи последовало за опубликованным во вторник анализом специалистов из организации COVID Crisis Group, которая была сформирована в 2021 году в США для борьбы с коронавирусом. Согласно мнению представителей организации, "плохое управление" помешало заинтересованным сторонам воспользоваться доступными научными знаниями. Как считают специалисты COVID Crisis Group, Центры по контролю и профилактике заболеваний по-прежнему работают по "шаблонам XIX века", что не позволяет им должным образом решать проблемы XXI столетия.