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24 минуты назад

Бывший главный инфекционист США заявил об ошибках правительства в борьбе с COVID-19

ТАСС

Бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что правительство в период разгара пандемии COVID-19 совершило ошибки. Такое мнение он выразил в среду в эфире телеканала CNN.

Бывший главный инфекционист США заявил об ошибках правительства в борьбе с COVID-19
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По его словам, администрация полагала, что США - наиболее подготовленная страна в сфере науки. Быстрая разработка вакцины против коронавируса подтвердила эту точку зрения, но проблемы, по мнению Фаучи, "возникли и в других областях".

"У нас было очень много проблем, - указал инфекционист. - Надеюсь, уроки, извлеченные из действительно строгого анализа того, что пошло не так, помогут нам подготовиться к будущим пандемиям".

Заявление Фаучи последовало за опубликованным во вторник анализом специалистов из организации COVID Crisis Group, которая была сформирована в 2021 году в США для борьбы с коронавирусом. Согласно мнению представителей организации, "плохое управление" помешало заинтересованным сторонам воспользоваться доступными научными знаниями. Как считают специалисты COVID Crisis Group, Центры по контролю и профилактике заболеваний по-прежнему работают по "шаблонам XIX века", что не позволяет им должным образом решать проблемы XXI столетия.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 103 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 1,12 млн человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

В мире,Энтони Фаучи,
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