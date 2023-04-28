Стало известно о скором разговоре Си Цзиньпина и Байдена

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут вскоре провести телефонный разговор, пишет NBC News со ссылкой на источники. Тем не менее, на глобальное потепление отношений в Белом доме не рассчитывают.

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Собеседники издания также рассчитывают на то, Пекин и Вашингтон проведут встречу на уровне кабинета министров для обсуждения вопросов торговли. Речь, в частности, о переговорах министра торговли США Джины Раймондо и министра финансов США Джанет Йеллен с их китайскими визави.