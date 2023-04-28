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9 минут назад

Стало известно о скором разговоре Си Цзиньпина и Байдена

Lenta.ruиещё 2

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут вскоре провести телефонный разговор, пишет NBC News со ссылкой на источники. Тем не менее, на глобальное потепление отношений в Белом доме не рассчитывают.

Стало известно о скором разговоре Си Цзиньпина и Байдена
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседники издания также рассчитывают на то, Пекин и Вашингтон проведут встречу на уровне кабинета министров для обсуждения вопросов торговли. Речь, в частности, о переговорах министра торговли США Джины Раймондо и министра финансов США Джанет Йеллен с их китайскими визави.

Несколько бывших американских и западных чиновников в разговоре поделились беспокойством в связи с отсутствием контактов между США и Китаем, в частности, по военной линии.

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