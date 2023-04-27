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Папа Римский встретился с премьером Украины

Папа Римский Франциск провел встречу с прибывшим в Ватикан премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они пообщались примерно полчаса и вручили друг другу подарки, сообщает РИА Новости.

Папа Римский встретился с премьером Украины
© Lenta.ru

После аудиенции у понтифика Шмыгаль направился к государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину.

При этом официальный Ватикан пока не сообщал о встрече. Это уже второй визит украинского премьера в Ватикан, первый произошел весной 2021 года.

Ранее Шмыгаль призвал к введению санкций против российской атомной отрасли и уходу европейских компаний из России. Об этом политик заявил на конференции по восстановлению Украины в Риме.

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