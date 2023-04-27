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Начало третьей мировой войны связали с вступлением Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО сделает конфликт глобальным и приведет к третьей мировой войне. Негативные последствия принятия Киева в альянс оценил экс-премьер Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо в интервью Bloomberg.

Начало третьей мировой войны связали с вступлением Украины в НАТО
© Lenta.ru

Политик заявил, что в случае победы на выборах в 2023 году он прекратит поставки оружия на Украину и наложит вето на «бессмысленные» санкции в отношении России, которые наносят ущерб государствам-членам Европейского союза.

«Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран», — отметил Фицо.

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