Прикрытие для сближения с Россией: западные СМИ о разговоре Си и Зеленского

Первые с начала украинского кризиса телефонные переговоры главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского состоялись 26 апреля. Западные СМИ считают, что заявления Си о стремлении к миру могут быть прикрытием для еще большего сближения с Россией.
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский назвал беседу «долгой и содержательной». Он выразил надежду, что разговор с Си и назначение посла Украины в Китае «придадут мощный импульс» развитию двусторонних отношений.
Си пообещал, что Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня. Также было объявлено, что Пекин направит на Украину своих спецпредставителей для консультаций по урегулированию кризиса.
Китай остается главным стратегическим союзником России в разгар украинского кризиса, но, несмотря на это и на скептицизм Украины в отношении китайских мирных предложений, Киев стремится поддерживать открытые контакты с Пекином - не в последнюю очередь после недавнего громкого саммита Си в Москве, на котором Россия и Китай дали торжественные обещания о «вечной дружбе», отмечает The Guardian.
Пекин пытается примерить на себя роль потенциального миротворца в украинском кризисе, пишет The Wall Street Journal. Однако в действительности заявления о готовности помочь урегулированию могут быть прикрытием для углубления связей Китая с Россией, подчеркивает газета.
CNN обращает внимание, что Си согласился на разговор именно в тот момент, когда Пекин остро сосредоточен на укреплении связей с Европой на фоне ухудшения отношений с США.
Эти усилия Пекина потерпели серьезную неудачу в начале этой недели после того, как посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что у стран бывшего СССР нет эффективного статуса в международном праве, так как нет соглашения, конкретизирующего их статус суверенных государств. Заявление возмутило Эстонию, Литву и Латвию.
«Трудно отделить время, выбранное для телефонного разговора Си и Зеленского, от этих событий», - заявил американский политолог, эксперт по Китаю Брейн Харт.
Критическая важность отношений с Россией для Китая может означать, что Пекин «просто откажется нажимать на определенные кнопки», отметил британский политолог Стив Цанг. Эти ограничения подрывают потенциал настоящего посредничества.
«Нет никаких признаков того, что Си пытается убедить Путина или Россию пойти на какие-либо уступки», - заключил эксперт.