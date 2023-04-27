Прикрытие для сближения с Россией: западные СМИ о разговоре Си и Зеленского

Первые с начала украинского кризиса телефонные переговоры главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского состоялись 26 апреля. Западные СМИ считают, что заявления Си о стремлении к миру могут быть прикрытием для еще большего сближения с Россией.

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Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский назвал беседу «долгой и содержательной». Он выразил надежду, что разговор с Си и назначение посла Украины в Китае «придадут мощный импульс» развитию двусторонних отношений.

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Си пообещал, что Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня. Также было объявлено, что Пекин направит на Украину своих спецпредставителей для консультаций по урегулированию кризиса.

Китай остается главным стратегическим союзником России в разгар украинского кризиса, но, несмотря на это и на скептицизм Украины в отношении китайских мирных предложений, Киев стремится поддерживать открытые контакты с Пекином - не в последнюю очередь после недавнего громкого саммита Си в Москве, на котором Россия и Китай дали торжественные обещания о «вечной дружбе», отмечает The Guardian.

Пекин пытается примерить на себя роль потенциального миротворца в украинском кризисе, пишет The Wall Street Journal. Однако в действительности заявления о готовности помочь урегулированию могут быть прикрытием для углубления связей Китая с Россией, подчеркивает газета.

CNN обращает внимание, что Си согласился на разговор именно в тот момент, когда Пекин остро сосредоточен на укреплении связей с Европой на фоне ухудшения отношений с США.

Эти усилия Пекина потерпели серьезную неудачу в начале этой недели после того, как посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что у стран бывшего СССР нет эффективного статуса в международном праве, так как нет соглашения, конкретизирующего их статус суверенных государств. Заявление возмутило Эстонию, Литву и Латвию.

«Трудно отделить время, выбранное для телефонного разговора Си и Зеленского, от этих событий», - заявил американский политолог, эксперт по Китаю Брейн Харт.

Критическая важность отношений с Россией для Китая может означать, что Пекин «просто откажется нажимать на определенные кнопки», отметил британский политолог Стив Цанг. Эти ограничения подрывают потенциал настоящего посредничества.