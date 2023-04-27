Умер старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц

В возрасте 102 года скончался бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шутц. Об этом пишет ТАСС.

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В отношении него рассматривалось дело о пособничестве убийству 3,5 тыс. заключенных. Однако окончательного приговора он так и не дождался. Где именно скончался Шутц не сообщается. В июле 2022 года он подал апелляцию после того, как суд на земле Бранденбург приговорил его к 5 годам заключения.

Шутц свою вину отрицал. По его словам, в этот период он работал чернорабочим недалеко от города Пархим в Мекленбурге-Передней Померании, а не охранником в концентрационном лагере. Однако у обвинения имеются доказательства его причастности в виде документов, где указываются его данные, в том числе имя, дата и место рождения и другие материалы.