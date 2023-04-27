Умер старейший из осужденных нацистов

Бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шютц, умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

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В июне 2022 года суд приговорил его к пяти годам заключения за соучастие в убийстве более 3500 заключенных в концентрационном лагере Заксенхаузен, но Шютц обжаловал решение суда. Как отмечает журнал, решение по этому поводу еще не было принято, поэтому приговор не вступил в законную силу.

Во время процесса обвиняемый упорно отрицал, что работал в концлагере и утверждал, что был сельскохозяйственным рабочим, однако суд счел это заявление недостоверным на основании многочисленных документов, содержащих личные данные обвиняемого, которые указывали на то, что он работал охранником СС в концлагере, пишет Spiegel.

По словам защиты Шютца, деятельность надзирателя концлагеря является недостаточной для осуждения за пособничество и подстрекательство к преступлениям нацистов. Подчеркивается также, что в ходе судебного разбирательства не было доказано, что обвиняемый "совершал какие-либо конкретные акты убийства заключенных".