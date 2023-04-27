Суд отклонил апелляцию Трампа по блокировке показаний Пенса

Экс-резидент США Дональд Трамп проиграл в суде апелляцию с требованием помешать бывшему вице-президенту Майку Пенсу давать показания по делу о попытках отменить результаты выборов 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Судья Джеймс Боасберг из Федерального окружного суда округа Колумбия ранее обязал Пенса и нескольких высокопоставленных соратников экс-президента дать показания по делу, что может привести к обвинениям во вмешательстве в выборы против бывшего главы государства.

Несмотря на попытки Трампа помешать Пенсу давать показания, вице-президент подтвердил, что подчинится повестке и явится в суд. Ожидается, что это будет беспрецедентное дело в современной истории Америки. По закону, Трамп может подать еще одну апелляцию, но пока он отказался это сделать.