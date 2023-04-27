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Старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц умер в ожидании апелляции в 102 года

Старейший из осужденных нацистов, бывший охранник нацистского концлагеря Йозеф Шютц скончался в возрасте 102 лет. Об этом сообщает издание ABC News.

Умер старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц
© Youtube / FRANCE 24 English

Мужчине предъявили более 3,5 тысячи пунктов обвинения за службу охранником в нацистском концлагере во времена Второй мировой войны, однако в тюрьму он так и не попал из-за рассмотрения апелляции.

Шютц отрицал работу в концлагере Заксенхаузен, но государственный суд в Нойруппине решил, что документы с именем, датой и местом рождения мужчины подтверждают, что он был завербованным членом военизированного крыла нацистской партии.

— Вы добровольно поддержали это массовое истребление своей деятельностью. Вы наблюдали, как депортированных людей жестоко пытали и убивали там каждый день в течение трех лет, — заявил во время заседания председательствующий судья Удо Лехтерманн.

Как пишет ABC News, преступник так и не получил заслуженного наказания, так как не дожил до окончательного решения суда.

В феврале 2021 года США выслали в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме 95-летнего Карла Бергера. Власти приняли такое решение, ссылаясь на то, что военные преступники не могут получить защиту в США.

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