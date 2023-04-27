Global Times: Китай стал влиятельным посредником в контексте украинского кризиса

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Китай стал влиятельным посредником в контексте украинского кризиса.
Об этом сообщает китайское издание Global Times. По мнению научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, телефонный звонок, который был осуществлен по инициативе украинской стороны, свидетельствует о том, что Киев придает большое значение своим связям с Китаем и признает важную роль КНР в урегулировании украинского кризиса.
"Китай стал влиятельным посредником, признанным Украиной и Россией, а также Францией и Германией, что означает, что позиция Китая в отношении кризиса является справедливой и объективной, а Китай является ответственной крупной державой, не преследующей личных интересов", — утверждает Ван Сяоцюаня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.