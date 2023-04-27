Global Times: Китай стал влиятельным посредником в контексте украинского кризиса

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Китай стал влиятельным посредником в контексте украинского кризиса.

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Об этом сообщает китайское издание Global Times. По мнению научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, телефонный звонок, который был осуществлен по инициативе украинской стороны, свидетельствует о том, что Киев придает большое значение своим связям с Китаем и признает важную роль КНР в урегулировании украинского кризиса.

"Китай стал влиятельным посредником, признанным Украиной и Россией, а также Францией и Германией, что означает, что позиция Китая в отношении кризиса является справедливой и объективной, а Китай является ответственной крупной державой, не преследующей личных интересов", — утверждает Ван Сяоцюаня.