Yonhap: Лидеры США и Южной Кореи не обсуждали передачу оружия Киеву на саммите

Президенты Республики Корея и США Юн Сок Ёль и Джо Байден не обсуждали вопрос о возможности поставок южнокорейского оружия на Украину во время своих переговоров в Вашингтоне. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации президента Южной Кореи.

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"Украинская проблема была упомянута очень коротко. Мы рассказали об увеличении гуманитарной помощи, финансовых вливаний и невоенной поддержки и при этом отметили, что следим за ситуацией на Украине", - сказал сотрудник администрации. По его словам, изменений в политике правительства в этом вопросе нет.

"Мы обозначили, что примем участие в обсуждении планов по восстановлению [Украины] в сотрудничестве с США, поскольку Украина проявляет к этому интерес. Обсуждения прямой военной помощи не было", - добавил чиновник.

Перед саммитом в интервью телекомпании NBC Юн Сок Ёль отметил, что не испытывает давления со стороны США в вопросе предоставления оружия Украине и что его правительство следит за ситуацией. Ранее он допустил, что Сеул может начать поставлять Киеву вооружение в случае "нарушения законов войны".

В среду президенты Республики Корея и США встретились в Вашингтоне. По итогам саммита была принята декларация, в которой Южная Корея подтвердила приверженность нераспространению ядерного оружия, а США обещали чаще развертывать свои стратегические средства на Корейском полуострове.