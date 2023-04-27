Власти США попросили суд оставить под стражей обвиняемого в утечке документов

Власти США просят суд оставить под стражей обвиняемого в утечках секретных документов Пентагона военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Дагласа Тейшейру до начала судебного разбирательства. Соответствующее ходатайство опубликовано в среду в электронной базе суда в Бостоне (штат Массачусетс).

Как следует из документа, гособвинение настаивает на том, что "ни одно из возможных условий освобождения" Тейшейры из-под стражи не может считаться гарантом его дальнейшего появления в суде, при этом якобы имеется угроза "нарушения целостности судебного процесса". Кроме того, по мнению прокуратуры, освобождение Тейшейры под залог может быть сопряжено с "крайне высокими рисками" для национальной безопасности США.

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Из документа следует, что власти США опасаются, что Тейшейра "может быть завербован иностранным государством, которое стремится получить, распространить и использовать в собственных интересах и во вред США секретную информацию". В ходатайстве отмечается, что Тейшейра "может располагать или знать о наличии дополнительной информации", касающейся национальной безопасности США. При этом противники США якобы могут "предоставить ему средства для того, чтобы бежать из США в обмен на эту информацию", считают представители гособвинения.

"В связи с этим правительство просит суд оставить обвиняемого под стражей до начала судебного разбирательства", - говорится в ходатайстве прокуратуры.

На прошлой неделе в суде Бостона должно было состояться заседание, на котором должен был рассматриваться вопрос о возможности освобождения Тейшейры из-под стражи под залог. Заседание перенесли по просьбе адвокатов обвиняемого. Они настаивали на том, что "защите требуется больше времени для изучения вопросов", которые были поставлены гособвинением.

Тейшейру арестовали 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов. Как передавали американские СМИ, он возглавляет группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую, как считается, секретные материалы Пентагона попали в интернет.