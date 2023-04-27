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Telegraph: Пекин спровоцирует скандал, отправив на коронацию Карла III зампредседателя КНР

Китай может спровоцировать дипломатический скандал, если на коронации Карла III Пекин будет представлять зампредседателя КНР Хань Чжэн, пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в МИД Великобритании. Источники издания утверждают, что британское внешнеполитическое ведомство почти уверены, что в Лондон будет направлен именно Хань Чжэн.

Пекин спровоцирует скандал, отправив на коронацию Карла III зампредседателя КНР
© РИА Новости

Официальное приглашение на коронацию было адресовано председателю КНР Си Цзиньпину, однако, согласно протоколу, что его место может занять любое выбранное им лицо. При этом заместитель Си Цзиньпина, по мнению издания, является крайне проблематичной кандидатура, так как именно Хань Чжэн в последние пять лет занимался политикой материка в отношении Гонконга, вызывавшей в Лондоне жесткую критику.

"Этот человек несет ответственность за то, что международный договор - Китайско-британская совместная декларация [1984 года о передаче Гонконга КНР] - разрушался, в ходе чего власти Гонконга преследовали мирных активистов, выступающих за демократию", - заявил газете экс-глава правящей Консервативной партии Великобритании Иан Данкан Смит, добавив, что принимать этого человека в Лондоне, с учетом сыгранной им роли, просто возмутительно.

Ранее сообщалось, что инициалы Карла III в преддверии коронации появились на мундирах бифитеров, стражей лондонского Тауэра.

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