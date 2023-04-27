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Блинкен считает ключевой роль Африканского союза в усилиях по прекращению боев в Судане

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Африканский союз (АС) играет ключевую роль с точки зрения дипломатических усилий по прекращению боевых действий в Судане. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен назвал роль Африканского союза в усилиях по прекращению боев в Судане
© Craig Ruttle/Pool via Reuters

В заявлении Миллера отмечается, что Блинкен ранее провел телефонный разговор с председателем Комиссии АС Мусой Факи Махаматом, в рамках которого обсудили сотрудничество Соединенных Штатов и Африканского союза по обеспечению долгосрочного перемирия и прекращения боевых действий в Судане.

Блинкен и Махамат согласились с тем, что руководящая роль АС имеет ключевое значение для того, чтобы добиться прекращения боевых действий в Судане от сторон конфликта, а также дальнейшего предоставления свободного гуманитарного доступа. Ранее стало известно, что стороны конфликта в Судане договорились прекратить огонь по инициативе Африканского союза. Президент Коморских островов Азали Ассумани, который на данный момент является председателем Африканского союза в этом году, планирует в ближайшее время лично прибыть в Хартум, столицу Судана.

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