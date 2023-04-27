Минобороны Венгрии призвало с осторожностью подходить к расширению НАТО

Политика открытых дверей не снимает со стран-союзников по НАТО ответственности за строгое соблюдение правил принятия новых членов альянса. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки, призвав коллег по блоку к осторожности.

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«Венгрия поддерживает политику открытых дверей, но тем не менее призывает своих партнеров к осторожности», - процитировало РИА Новости заявление главы оборонного ведомства Венгрии.

Салаи-Бобровницки подчеркнул, что все решения о расширении НАТО должны приниматься «при полном соблюдении странами-претендентами условий» и обязательном консенсусе всех союзников.

Министр подчеркнул значительную роль Венгрии «в укреплении восточного крыла НАТО» и напомнил что Будапешт одним из первых в альянсе выделила на оборону 2% ВВП.