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16 минут назад

Подоляк: Киев сомневается в оценке Пентагона о поставках Украине

Газета.Ru

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил телеканалу "Рада", что Киев сомневается в оценке Пентагона о получении ВСУ более 98% обещанного оружия от Запада. По его словам, украинской стороне "никогда не будет достаточно" поставок.

Подоляк: Киев сомневается в оценке Пентагона о поставках Украине
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в конгрессе США заявил, что Вооруженные силы Украины получили почти всю обещанную тяжелую технику для наступления. По его мнению, 97-98% является слишком большой цифрой. "Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров", — прокомментировал Подоляк слова Кристофера Каволи.

Также Подоляк подчеркнул, что Украина "пытается решить проблему с оружием", а, говоря о перспективах контрнаступления, он заявил, что Киев предпримет "десятки действий на разных направлениях". Ранее стало известно, что Украина намерена к концу апреля подготовить 12 бригад численностью около 4 тысяч военных в каждой, а в мае планирует начать свое контрнаступление.

В мире,Кристофер Каволи,Михаил Подоляк,НАТО,Пентагон,
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