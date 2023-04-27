Подоляк: Киев сомневается в оценке Пентагона о поставках Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил телеканалу "Рада", что Киев сомневается в оценке Пентагона о получении ВСУ более 98% обещанного оружия от Запада. По его словам, украинской стороне "никогда не будет достаточно" поставок.
Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в конгрессе США заявил, что Вооруженные силы Украины получили почти всю обещанную тяжелую технику для наступления. По его мнению, 97-98% является слишком большой цифрой. "Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров", — прокомментировал Подоляк слова Кристофера Каволи.
Также Подоляк подчеркнул, что Украина "пытается решить проблему с оружием", а, говоря о перспективах контрнаступления, он заявил, что Киев предпримет "десятки действий на разных направлениях". Ранее стало известно, что Украина намерена к концу апреля подготовить 12 бригад численностью около 4 тысяч военных в каждой, а в мае планирует начать свое контрнаступление.