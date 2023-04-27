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СМИ: КНР поддержит Россию в украинском конфликте с условием не применять ядерное оружие

Телефонный разговор, который председатель КНР Си Цзиньпин провел в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским, указывает на поддержку Китаем России в украинском конфликте, но с условием не применять ядерное оружие (ЯО). Такое мнение высказала в среду в своей электронной версии канадская газета The Globe and Mail.

СМИ: КНР поддержит РФ в украинском конфликте с условием не применять ядерное оружие
© ТАСС

"В китайской дипломатии редко бывают случайности, - указывает издание. - Выбрав годовщину [трагедии в] Чернобыле (26 апреля 1986 года - прим. ТАСС), чтобы наконец поговорить с Зеленским, Си Цзиньпин еще больше прояснил свою красную линию в этой войне. Китай поддерживает Россию, но с недвусмысленной оговоркой - не применять ядерное оружие: "Диалог и переговоры - это единственный жизнеспособный выход из украинского кризиса, - отмечается в китайском коммюнике по итогам разговора двух лидеров в среду. - Никто не выиграет ядерную войну".

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The Globe and Mail полагает, что Си Цзиньпин выступил на стороне Москвы, снова предложив свой мирный план урегулирования конфликта, "который в Киеве и на Западе считают бесперспективным". "Украинские войска сейчас находятся на завершающей стадии подготовки к контрнаступлению, которое, как они надеются, приведет к освобождению частей юга и востока Украины <....>, и теперь это контрнаступление для некоторых будет выглядеть как агрессивный шаг, как если бы Украина отказалась от возможности заключить мир и вместо этого предпочла бы продолжить войну", - говорится в публикации. Газета указала, что "нарративы Москвы" в этом конфликте поддерживают "на значительной части земного шара, особенно в странах БРИКС".

Телефонный разговор между председателем КНР и президентом Украины прошел 26 апреля. Зеленский в Twitter сообщил, что беседа с Си Цзиньпином была долгой и содержательной. Первый телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином состоялся 13 июля 2021 года. Главы государств также обменялись поздравительными телеграммами в январе 2022 года по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Российские представители неоднократно заявляли о недопустимости ядерной войны. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в марте на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели подчеркивал, что Россия сохраняет полную приверженность заявлению от января 2022 года и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием. В то же время Патрушев тогда подчеркнул, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям, так как оно противоречит сути того совместного заявления.

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