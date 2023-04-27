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34 минуты назад

В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Об этом сообщает РИА Новости.

В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга
Фото: Julia Nikhinson / ReutersJulia Nikhinson / Reuters

Согласно результатам голосования, 217 конгрессменов поддержали проект закона, тогда как 215 членов палаты представителей выступили против. Теперь документ направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

19 апреля спикер Палаты представителей Кевин Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов. Он предусматривает экономию более 4,5 триллиона долларов и ограничение роста госрасходов темпами не выше 1 процента ежегодно. Он пообещал провести закон через палату представителей, а потом направить в сенат.

Ранее Axios писало, что нежелание президента США Джо Байдена обсуждать тему повышения потолка госдолга с республиканцами в конгрессе вызывает беспокойство и тревогу среди его однопартийцев-демократов. Так, сенатор Джо Манчин заявил, что отказ Джо Байдена от переговоров приведет страну к «историческому дефолту».

По данным Politico, ряд представителей Белого дома допустили возможность дефолта в США из-за отказа Байдена от переговоров с Маккарти по вопросу повышения потолка госдолга.

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