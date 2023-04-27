У Байдена заметили шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов

Газета New York Post уличила президента США Джо Байдена в использовании шпаргалки с написанными по слогам фамилиями журналистов, которые задавали ему вопросы. Издание Вашингтоне.
На фото запечатлен момент, когда Байден случайно перевернул листок с фотографией, указанием должности и заготовленным вопросом журналистки Los Angeles Times Кортни Субраманиан.
Фамилия сотрудницы прессы написана для президента по слогам. Вероятно, чтобы избежать неловкой ситуации с произношением, допустило издание.
В июне прошлого года Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли случайно показал публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место». На листке были даны указания: «ВЫ заходите к комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками, ВЫ садитесь на СВОЕ место, ВЫ даете короткие комментарии (две минуты), ВЫ благодарите участников, ВЫ уходите».