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1 час назад

Армения ответила на данные об ужесточении контроля санкций против России

Lenta.ru

В Комитете государственных доходов Армении прокомментировали данные о требованиях Берлина к Еревану ужесточить контроль санкций против России. Ответ ведомства приводит РБК.

Армения ответила на данные об ужесточении контроля санкций против России
Фото: ТАССТАСС

В заявлении, подписанном зампредседателя комитета Ашотом Мурадяном, говорится, что при импорте и экспорте товаров в Россию Армения руководствуется только правилами Евразийского экономического союза ЕАЭС, и «иных ограничений или запретов не существует».

Ранее премьер Армении Никол Пашинян пригласил к себе главу Центробанка страны, членов правительства и руководителя Комитета государственных доходов и потребовал от них перекрыть каналы обхода антироссийских санкций. Журналисты РБК узнали, что власти страны установили строгий контроль даже в аэропортах. Эксперты утверждают, что распоряжение Пашиняна связано с визитом в Берлин, во время которого ему сделали настойчивые предупреждения.

В мире,Никол Пашинян,Банк России,ЕАЭС,
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