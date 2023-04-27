Россию обвинил в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавиии

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV заявила, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в республике, чтобы «не допустить ее преобразования». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Vladislav Culiomza / Reuters

Таким образом политик прокомментировала скандал с высылкой дипломатов из Молдавии и России. «Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать, только таким образом РФ может продвигать свои интересы», — заявила она.