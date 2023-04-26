В США заявили об "одержимости" страны обеспечением соблюдения санкций против РФ

"Касаемо России. Мы с готовностью приступили к созданию коалиции из 39 стран. И она держится крепко, могу сказать вам, что она держится крепко. Мы ежедневно работаем с другими странами и в рамках нашей собственной системы по обеспечению соблюдения [ограничений]. <...>. Мы одержимы применением ограничений. Это действительно трудно", - отметила министр.