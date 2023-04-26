В США заявили об "одержимости" страны обеспечением соблюдения санкций против РФ

Минторг США заявил об "одержимости" страны обеспечением соблюдения санкций против России
Администрация США "одержима" обеспечением соблюдения экспортных ограничений, введенных в отношении России. Об этом заявила в среду глава Министерства торговли США Джина Раймондо на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
"Касаемо России. Мы с готовностью приступили к созданию коалиции из 39 стран. И она держится крепко, могу сказать вам, что она держится крепко. Мы ежедневно работаем с другими странами и в рамках нашей собственной системы по обеспечению соблюдения [ограничений]. <...>. Мы одержимы применением ограничений. Это действительно трудно", - отметила министр.
Согласно утверждению Раймондо, Россия якобы за "десятилетия практики" создала по всему миру "сети обхода санкций и мер экспортного контроля". Министр в этой связи отметила, что ее ведомство внесло в свой черный список более 500 компаний, а также остановило поставки в Россию оборудования на "сотни и сотни миллионов долларов".
По ее словам, принятые властями США меры оказывают "весьма значительное влияние".