Карлсон рассказал о своей «пенсии» после ухода с Fox News

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в интервью газете Daily Mail заявил, что его «пенсия» проходит отлично. Его слова приводит «РИА Новости».

Карлсон отметил, что уже семь лет «не ужинал с женой по вечерам в будние дни», поскольку этого не позволяла работа на телеканале. А на вопрос о планах на будущее ведущий пошутил, что у него впереди «закуски».

Напомним, что Карлсон покинул Fox News за день до объявления президента США Джо Байдена о своем выдвижении на новый срок. Программа с ведущим вышла в эфир в последний раз 21 апреля и была посвящена работе американских биолабораторий на Украине, «чувствительным ядерным технологиям» на Запорожской АЭС и коррупции сына действующего американского главы.