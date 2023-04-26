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В Турции сообщили, что Эрдоган перенес сердечный приступ

Председатель турецкой Партии перемен Мустафа Сарыгюль заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенес сердечный приступ. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Вчера вечером на собрании у господина Тайипа случился сердечный приступ. 22 года при власти – это тяжело», – заявил Сарыгюль.

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Напомним, что ранее турецкому президенту стало плохо во время прямого эфира. Трансляцию интервью прервали, после чего Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что в последние дни был нагружен предвыборной работой, поэтому «подхватил желудочный грипп». После этого он попросил прощения у зрителей и прервал интервью.

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