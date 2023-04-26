Эрдоган перенес сердечный приступ

«Вчера вечером на собрании у господина Тайипа случился сердечный приступ. 22 года при власти – это тяжело», – заявил Сарыгюль.

Напомним, что ранее турецкому президенту стало плохо во время прямого эфира. Трансляцию интервью прервали, после чего Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что в последние дни был нагружен предвыборной работой, поэтому «подхватил желудочный грипп». После этого он попросил прощения у зрителей и прервал интервью.