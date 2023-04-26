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Экс-разведчик США Риттер: Правительство Зеленского не проживет до конца конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство не просуществуют до конца конфликта. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

В США предрекли крах Зеленскому и его правительству до конца конфликта
© globallookpress.com

Так аналитик ответил на вопрос, сохранят ли американские компании подряды на восстановление Украины после завершения боевых действий.

"Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда война закончится", - уверен Риттер.

При этом, по его словам, Москва не возьмет на себя долги и контракты властей, которых больше нет, и не продаст свои земли иностранцам.

Ранее Риттер назвал Украину гнилым кораблем, который лучше утопить, а Владимиру Зеленскому даже предсказал гибель от рук собственных граждан.

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