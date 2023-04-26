В США предрекли крах Зеленскому и его правительству до конца конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство не просуществуют до конца конфликта. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Так аналитик ответил на вопрос, сохранят ли американские компании подряды на восстановление Украины после завершения боевых действий.

"Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда война закончится", - уверен Риттер.

При этом, по его словам, Москва не возьмет на себя долги и контракты властей, которых больше нет, и не продаст свои земли иностранцам.