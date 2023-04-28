Япония отказалась рассматривать вопрос размещения у себя ядерного оружия

"Совместное обладание ядерным оружием является недопустимым с точки зрения трех безъядерных принципов. Правительство не собирается вести дискуссии на эту тему", - отметил он, отвечая на просьбу журналистов подтвердить позицию правительства по вопросу возможности размещения на территории страны ядерного оружия третьих стран. Эта тема поднималась на пресс-конференции Хаяси на фоне заявления президента США Джо Байдена, который в ходе своего визита в Сеул подчеркнул, что США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове.