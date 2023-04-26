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В ФРГ прокомментировали разговор Зеленского и Си Цзиньпина

В ФРГ заявили, что телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина является хорошим сигналом. Об этом сообщает ТАСС.

В ФРГ прокомментировали разговор Зеленского и Си Цзиньпина
© Lenta.ru

В разговоре с агентством представитель кабмина ФРГ прокомментировал разговор украинского лидера и главы КНР. По словам собеседника ТАСС, Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за урегулирование украинского кризиса.

«То, что сейчас идет диалог между Украиной и Китаем на высшем уровне, — это хороший сигнал», — отметил он.

Ранее по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждения стали мирные инициативы, лидер КНР лично представил китайский мирный план Зеленскому.

Стала известна реакция США на разговор между Си Цзиньпином и Зеленским

В МИД России заявили, что Москва ценит усилия Пекина по мирному урегулированию на Украине, но считает, что они могут не возыметь эффекта из-за нежелания Киева идти на уступки.

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