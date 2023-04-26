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В США заявили, что обсуждали с Украиной возможность внезапного контрнаступления Киева

Вашингтон обсуждал с Киевом возможность украинского внезапного контрнаступления. Об этом в среду сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США.

"Украинцы занимают очень выгодную позицию. У них есть определенные слабости, но я предпочту не говорить об этом публично. <...> Что касается внезапности и тому подобных вещей, разумеется, мы работали над этим с ними. И, разумеется, наступление не будет внезапным, если мы проговорим это вслух", - сказал он.

Каволи одновременно занимает пост главы Европейского командования ВС США.

На Украине заявили о тихо идущем контрнаступлении

Как стало известно ранее, Киев признал, что США контролируют проведение отдельных военных операций. Газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки сообщила, что украинские чиновники в частном порядке заявляют, что ряд военных операций проходит де-факто под контролем США. Издание отметило, что Киев обычно не использует переданное западными странами оружие без подтверждения или предоставления координат американскими военными на базе в Европе, чтобы обеспечить точность ударов и сохранить артиллерию.

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