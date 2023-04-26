"Украинцы занимают очень выгодную позицию. У них есть определенные слабости, но я предпочту не говорить об этом публично. <...> Что касается внезапности и тому подобных вещей, разумеется, мы работали над этим с ними. И, разумеется, наступление не будет внезапным, если мы проговорим это вслух", - сказал он.