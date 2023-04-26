Из аэропорта украли золотые слитки на 1,2 миллиарда рублей

В канадском городе Торонто украли золотые слитки на сумму около 15 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает Toronto Sun.

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Груз золота был похищен 17 апреля из Международного аэропорта имени Лестера Б. Пирсона. Воры успели сделать это до того, как слитки перевезли в безопасное место для хранения.

Расследующий кражу инспектор Стивен Дюйвестайн сообщил, что золото исчезло вскоре после разгрузки самолета. Правоохранители не исключают, что его уже переправили в другую страну.

Остается неизвестным, стоит ли за ограблением организованная преступная группировка. По словам Дюйвестайна, подобная операция в любом случае требовала тщательного планирования

СМИ предполагают, что золото прибыло в Торонто из рудников в Северном Онтарио и предназначалось для крупного банка.

Это крупнейшая кража золота в мире, произошедшая с 2019 года, когда из аэропорта Сан-Паулу преступники вывезли золотые слитки на сумму в 30 миллионов долларов (2,45 миллиарда рублей).