В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина

ООН приветствует усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Так отреагировали на телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином в офисе генерального секретаря международной организации, передает ТАСС.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация поощряет участие всех стран, в том числе членов Совета Безопасности, в мерах по достижению мирного разрешения кризиса между Россией и Украиной.

«И мы надеемся, что Китай продолжит играть полезную роль», — добавил он.