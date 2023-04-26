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В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина

ООН приветствует усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Так отреагировали на телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином в офисе генерального секретаря международной организации, передает ТАСС.

В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
© globallookpress.com

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация поощряет участие всех стран, в том числе членов Совета Безопасности, в мерах по достижению мирного разрешения кризиса между Россией и Украиной.

«И мы надеемся, что Китай продолжит играть полезную роль», — добавил он.

Телефонный разговор Зеленским и Си Цзиньпином состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский анонсировал назначение нового посла Киева в Пекин, а глава КНР заявил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения консультаций по мирному урегулированию.

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