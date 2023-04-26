Зеленский нашел точки пересечения в мирных планах Украины и Китая

Мирные планы Киева и Пекина по прекращению боевых действий имеют некоторые точки пересечения, заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, которые приводит «РБК Украина», спецпредставитель Китая приедет в Киев, чтобы точно понять позицию Украины.

Это только начало диалога. Нас проинформировали, что Китай назначит такого человека [спецпредставителя. — NEWS.ru], где-то видел его имя. Посмотрим с чем он приедет. Я так понимаю, что приедет, чтобы подробно понять нашу позицию. Мы позитивно настроены на такой прямой диалог с Китаем, — сказал Никифоров.

Он уточнил, что одной из таких точек является мнение о недопустимости взятия в заложники ядерных объектов на Украине. Кроме этого, стороны сошлись на том, что в условиях военного конфликта нельзя использовать и распространять ядерное оружие.

По словам Никифорова, переговоры Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином и назначение украинского посла в Китае ознаменовывают новый вектор развития двусторонних отношений.

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся сегодня, 26 апреля. Председатель КНР заверил президента Украины в том, что будет содействовать прекращению огня и развитию переговоров между Киевом и Москвой.