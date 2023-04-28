Китай выразил обеспокоенность в связи с экспортными ограничениями Германии

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в ходе встречи с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком в Берлине выразил обеспокоенность по поводу экспортных ограничений германской стороны. Об этом сообщило в пятницу торгово-экономическое ведомство КНР.

"Стороны обсудили углубление практического двустороннего сотрудничества, <...> [Китаем] также была выражена обеспокоенность мерами ФРГ, связанными с ограничением экспорта", - говорится в распространенном заявлении Минкоммерции.

В нем уточняется, что переговоры проходили в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Китаем и Германией на высшем уровне. Стороны обсудили результаты сотрудничества за последнее время и уделили внимание вопросам, связанным с активизацией торгово-экономических контактов.