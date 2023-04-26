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В Мурманской области разбился военный самолет

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания на борту, предварительно, он упал в озеро. Об этом ТАСС сообщили в среду в силовых структурах.

"У МиГ-31 в ходе выполнения планового полета, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. По предварительным данным, самолет рухнул в озеро", - сказал собеседник агентства.

«По инициативе Украины»: В КНР объяснили разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским произошел по инициативе украинской стороны. Заявление было опубликовано дипломатом в Twitter на русском языке.

Новак рассказал о новых рынках для поставлявшейся в Европу нефти

Россия перенаправила около 20% нефти, поставляемой ранее в Европу, на азиатские рынки Азии. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС, США и ряд других стран ввели обширные антироссийские санкции. В частности, с 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго на поставки нефти из России в европейские страны по морю. А в феврале 2023 года вступил в силу запрет ЕС на импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в России.

В Киеве отреагировали на запрет Польши по сельхозпродукции

Замминистра экономики Украины Тарас Качка в эфире всеукраинского телемарафона прокомментировал решение польской стороны о приостановке импорта украинской агропродукции. Он счел его необоснованным и незаконным, передает агентство «Прайм».

Качка выразил надежду на то, что данный вопрос в скором времени будет урегулирован. Он подчеркнул, что в ближайшие дни необходимо найти решение, которое приемлемо для Польши.

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом пишет ТАСС.

В ходе беседы Путин и Пашинян обсудили, в частности, ситуацию в Лачинском коридоре. Лидеры двух стран расставили акценты на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Также они отметили важность соблюдения трехсторонних договоренностей от 2020 года.

Совфед одобрил закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС

Совет федерации России одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии и за действия, угрожающие национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, согласно закону, приобретенного гражданства теперь могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, а также за организацию вооруженного мятежа. Данный законопроект на заседании Совфеда поддержал Конституционный комитет.

Турция впервые поднимет в воздух стелс-беспилотник

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В мае в Турции запланирован первый полет БПЛА ANKA-3, который создан с использованием технологии «стелс». Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель инженерного департамента БПЛА в фирме TUSAŞ Бюлент Коркем сообщил, что беспилотник уже начал рулежные испытания. Сам полет планируется провести с начале или середине мая.

В новом турецком дроне используется принцип «летающее крыло», что уже стандартно для многих летательных аппаратов, созданных по технологии «стелс». Это позволяет снизить вероятность обнаружения дрона радиолокаторами.

Здание Российского центра науки и культуры загорелось на Кипре

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В среду, 26 апреля, пожар произошел в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра.

По словам очевидцев, в здание бросили коктейли Молотова.

Ранее коктейль Молотова бросили в здание российского посольства в Канаде. В ночь на 12 сентября 2022 года неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию дипмиссии и убежал.

Зеленский назначит посла Украины в Китае

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначит посла Украины в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского лидера.

У Киева не было посла в Пекине с февраля 2021 года, после того как умер бывший представитель Украины Сергей Камышев. Он работал в своей должности с 18 декабря 2019 года.

Италия поддержала вступление Украины в ЕС

Президент Италии Серджо Маттарелла выразил полную поддержку вступления Украины в Европейский союз в кратчайшие сроки. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с украинской делегацией во главе с премьером Денисом Шмыгалем, глава государства также положительно оценил предпринятые Украиной реформы. Маттарелла подчеркнул, что Италия полностью поддерживает Киев во всех сферах и будет делать это до тех пор, пока это будет нужно.

Китай направит своих представителей в Киев

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин направит на Украину своих специальных представителей для переговоров по урегулированию кризиса «со всеми сторонами». Об этом сообщает Reuters.

26 апреля Си провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первые телефонные переговоры глав Китая и Украины с конца февраля 2022 года.

Зеленский назвал эту беседу «долгой и содержательной».

Против Навального завели новое дело о терроризме

Против Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) завели новое уголовное дело о терроризме. Об этом он сам заявил на слушаниях в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.