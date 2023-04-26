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Си Цзиньпин: Китай продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь

Китай предоставил Украине гуманитарную помощь и продолжит это делать. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, передает «РИА Новости».

Си Цзиньпин: Китай продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь
© РИА Новости

По его словам, Пекин «уже предоставил Киеву несколько партий гуманитарной помощи».

«И мы продолжим это делать по мере возможностей», — сказал Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее председатель КНР в ходе общения с главой Украины пообещал направить в Киев специальных представителей с целью переговоров по мирному урегулированию конфликта «со всеми сторонами».

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