Си Цзиньпин: Китай продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь
Китай предоставил Украине гуманитарную помощь и продолжит это делать. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, передает «РИА Новости».
По его словам, Пекин «уже предоставил Киеву несколько партий гуманитарной помощи».
«И мы продолжим это делать по мере возможностей», — сказал Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее председатель КНР в ходе общения с главой Украины пообещал направить в Киев специальных представителей с целью переговоров по мирному урегулированию конфликта «со всеми сторонами».