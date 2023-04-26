Раскрыта причина вспышки над Киевом

Международная метеоритная организация (IMO) раскрыла причину яркой вспышки над Киевом, которая произошла вечером 19 апреля. По данным организации, это был болид, порожденный входом в атмосферу Земли космического тела диаметром 50 сантиметров и массой несколько сотен килограммов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте IMO.

Впервые болид наблюдался на высоте 98 километров над поселком Великая Дымерка. Затем он прошел прямо над Киевом на высоте около 80 километров и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 километров в секунду. На высоте 38 километров абсолютная звездная величина болида достигла -18 или чуть больше, что позволило отнести болид к категории суперболидов (болиды ярче звездной величины -17). Вспышка была вызвана разрушением метеороида с расчетной начальной массой 200-300 килограмм (диаметром около полуметра) на множество осколков и пыль.