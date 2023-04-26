Раскрыта причина вспышки над Киевом

Международная метеоритная организация (IMO) раскрыла причину яркой вспышки над Киевом, которая произошла вечером 19 апреля. По данным организации, это был болид, порожденный входом в атмосферу Земли космического тела диаметром 50 сантиметров и массой несколько сотен килограммов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте IMO.
Впервые болид наблюдался на высоте 98 километров над поселком Великая Дымерка. Затем он прошел прямо над Киевом на высоте около 80 километров и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 километров в секунду. На высоте 38 километров абсолютная звездная величина болида достигла -18 или чуть больше, что позволило отнести болид к категории суперболидов (болиды ярче звездной величины -17). Вспышка была вызвана разрушением метеороида с расчетной начальной массой 200-300 килограмм (диаметром около полуметра) на множество осколков и пыль.
Торможение болида после вспышки указывает на то, что самые крупные образовавшиеся осколки имели массу менее одного килограмм. Тем не менее, еще одна такая же яркая вспышка произошла на высоте 32,5 километра, а затем последовали более мелкие вспышки на высотах 31, 30 и 29,5 километра. В последний раз болид был виден на видео на высоте 28 километров, когда его скорость составляла около 10 километров в секунду