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1 час назад

Стала известна реакция США на телефонный разговор между Си Цзиньпином и Зеленским

Елена Прошина

В Белом доме прокомментировали телефонный разговор между Председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стала известна реакция США на разговор между Си Цзиньпином и Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщили в администрации США, Вашингтон положительно относится к телефонному разговору между Си Цзиньпином и Зеленским. Однако в Белом доме также отметили, что на данный момент ещё не ясно, станет ли этот разговор толчком к мирному урегулированию конфликта.

Захарова прокомментировала переговоры Си Цзиньпина и Зеленского

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 26 апреля. Как сообщил Киев, разговор был «длительным и содержательным». По мнению Зеленского, он станет началом к развитию двусторонних отношений между странами. При этом Китай подробностями переговоров делится не стал.

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