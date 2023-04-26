Стала известна реакция США на разговор между Си Цзиньпином и Зеленским

В Белом доме прокомментировали телефонный разговор между Председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в администрации США, Вашингтон положительно относится к телефонному разговору между Си Цзиньпином и Зеленским. Однако в Белом доме также отметили, что на данный момент ещё не ясно, станет ли этот разговор толчком к мирному урегулированию конфликта.