Еврокомиссия ответила на запрос Венгрии отменить антироссийские санкции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила запрос представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России. Об этом сообщил глава Ассоциации венгерских городов Карой Сита, передает ТАСС.
«Недавно [от председателя Еврокомиссии] был получен ответ, что санкции хороши, они хотят сохранить их, мы сами преодолеем возникшие трудности. К сожалению, сегодня стало ясно, что мы не можем рассчитывать на Брюссель. (...) Есть все еще те, кто находится на стороне войны», — сказал он.
По словам политика, в начале октября он отправил главе Еврокомиссии письмо с призывом изменить санкционную политику Европейского союза (ЕС), так как такие меры только вредят входящим в объединение странам. В связи с ответом фон дер Ляйен Сита заявил, что населенные пункты Венгрии могут рассчитывать только на правительство страны, которое поддержало их в самые трудные месяцы энергетического кризиса.