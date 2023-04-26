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29 минут назад

Еврокомиссия ответила на запрос Венгрии отменить антироссийские санкции

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила запрос представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России. Об этом сообщил глава Ассоциации венгерских городов Карой Сита, передает ТАСС.

«Недавно [от председателя Еврокомиссии] был получен ответ, что санкции хороши, они хотят сохранить их, мы сами преодолеем возникшие трудности. К сожалению, сегодня стало ясно, что мы не можем рассчитывать на Брюссель. (...) Есть все еще те, кто находится на стороне войны», — сказал он.

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По словам политика, в начале октября он отправил главе Еврокомиссии письмо с призывом изменить санкционную политику Европейского союза (ЕС), так как такие меры только вредят входящим в объединение странам. В связи с ответом фон дер Ляйен Сита заявил, что населенные пункты Венгрии могут рассчитывать только на правительство страны, которое поддержало их в самые трудные месяцы энергетического кризиса.

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