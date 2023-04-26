Еврокомиссия ответила на запрос Венгрии отменить антироссийские санкции

«Недавно [от председателя Еврокомиссии] был получен ответ, что санкции хороши, они хотят сохранить их, мы сами преодолеем возникшие трудности. К сожалению, сегодня стало ясно, что мы не можем рассчитывать на Брюссель. (...) Есть все еще те, кто находится на стороне войны», — сказал он.