В Турции напомнили о праве не подчиняться чужим решениям по России

«Турция является частью Запада, но, исходя из собственных принципов, наша страна не обязана подчиняться решениям международных организаций, в механизмах принятия решений которых она не участвует», — заявил он.

Политик указал на то, что санкции против РФ ввели страны-члены Евросоюза (ЕС), однако Турции за этим столом переговоров не было. Он также сказал, что будущее российско-турецких проектов зависит не от чужих ожиданий, а от переговоров между двумя странами и от их собственных решений.