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В Турции напомнили о праве не подчиняться чужим решениям по России

Турция не обязана подчиняться решениям других стран, которые ввели санкции против России. О таком праве напомнил заместитель председателя оппозиционной «Хорошей партии» Ахмет Камиль Эрозан в интервью ТАСС.

В Турции напомнили о праве не подчиняться чужим решениям по России
© Lenta.ru

«Турция является частью Запада, но, исходя из собственных принципов, наша страна не обязана подчиняться решениям международных организаций, в механизмах принятия решений которых она не участвует», — заявил он.

Политик указал на то, что санкции против РФ ввели страны-члены Евросоюза (ЕС), однако Турции за этим столом переговоров не было. Он также сказал, что будущее российско-турецких проектов зависит не от чужих ожиданий, а от переговоров между двумя странами и от их собственных решений.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция будет обязана исполнять антироссийские санкции в случае, если их введет ООН. Однако введение ограничений вслед за отдельными государствами означало бы для Анкары отказ от собственных принципов, убежден он.

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