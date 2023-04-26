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26 минут назад

Китай направит своих представителей в Киев

Мария Иванова

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин направит на Украину своих специальных представителей для переговоров по урегулированию кризиса «со всеми сторонами». Об этом сообщает Reuters.

Китай направит своих представителей в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26 апреля Си провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первые телефонные переговоры глав Китая и Украины с конца февраля 2022 года.

Зеленский назвал эту беседу «долгой и содержательной». Он выразил надежду, что телефонный разговор с Си и назначение посла Украины в Китае «придадут мощный импульс» развитию двусторонних отношений.

Си заявил, что Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня.

В начале апреля Си заявил, что готов поговорить с Зеленским. Украинский президент неоднократно просил главу Китая встретиться с ним, в том числе после встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Москве в марте.

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