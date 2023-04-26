Китай направит своих представителей в Киев

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин направит на Украину своих специальных представителей для переговоров по урегулированию кризиса «со всеми сторонами». Об этом сообщает Reuters.

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26 апреля Си провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первые телефонные переговоры глав Китая и Украины с конца февраля 2022 года.

Зеленский назвал эту беседу «долгой и содержательной». Он выразил надежду, что телефонный разговор с Си и назначение посла Украины в Китае «придадут мощный импульс» развитию двусторонних отношений.

Си заявил, что Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня.