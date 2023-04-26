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Швейцария ввела исключения в санкции ООН в гуманитарных целях

Федеральный совет Швейцарии ввел исключения в налагаемые ООН санкции для решения гуманитарных проблем. Об этом сообщается в заявлении швейцарского правительства.

Швейцария ввела исключения в санкции ООН в гуманитарных целях
© Lenta.ru

Страна освободила себя от применения адресных финансовых санкций, которое распространяется на все режимы санкций ООН, приняв постановление о применении резолюции 2664 Совета Безопасности ООН.

«Это помогает укрепить правовую определенность гуманитарных организаций и поставщиков коммерческих услуг, участвующих в доставке помощи в контексте санкций», — говорится в заявлении.

Согласно решению правительства, гуманитарные организации теперь могут «вступать в деловые отношения, осуществлять платежи или передавать товары лицам или компаниям, находящимся под санкциями, если это необходимо для доставки гуманитарной помощи».

Ранее Федеральный совет Швейцарии сохранил запрет на реэкспорт вооружений на Украину. Решение было принято, исходя из «представляемых страной ценностей, ее нейтралитета, традиционной для нее готовности оказать гуманитарную помощь».

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