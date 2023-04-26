Швейцария ввела исключения в санкции ООН в гуманитарных целях

Федеральный совет Швейцарии ввел исключения в налагаемые ООН санкции для решения гуманитарных проблем. Об этом сообщается в заявлении швейцарского правительства.

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Страна освободила себя от применения адресных финансовых санкций, которое распространяется на все режимы санкций ООН, приняв постановление о применении резолюции 2664 Совета Безопасности ООН.

«Это помогает укрепить правовую определенность гуманитарных организаций и поставщиков коммерческих услуг, участвующих в доставке помощи в контексте санкций», — говорится в заявлении.

Согласно решению правительства, гуманитарные организации теперь могут «вступать в деловые отношения, осуществлять платежи или передавать товары лицам или компаниям, находящимся под санкциями, если это необходимо для доставки гуманитарной помощи».