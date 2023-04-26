Зеленский высказался о целостности Украины после разговора с Си Цзиньпином

Территориальную целостность Украины необходимо восстановить в границах 1991 года, заявил президент республики Владимир Зеленский. На эту тему он высказался в КНР Си Цзиньпином.

Глава страны указал, что украинский народ хочет мира, однако мир должен быть справедливым и основываться на принципах международного права с соблюдением Устава ООН.

«Не может быть мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал Зеленский.

Он также добавил, что в ходе конфликта с Россией республика борется за свое будущее и реализует право на самооборону.

26 апреля Зеленский поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином. В китайском МИД уточнили, что разговор был инициирован украинской стороной.